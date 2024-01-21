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Футбол

НХЛ: «Детройт» — «Тампа-Бэй», «Каролина» — «Миннесота». Расписание матчей 21 и 22 января

«Каролина» Свечникова сыграет против «Миннесоты» Капризова в чемпионате НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

21 января, воскресенье

21.00 (мск). «Филадельфия» — «Оттава»

22 января, понедельник

1.00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»

1.00. «Каролина» — «Миннесота»

3.30. «Айлендерс» — «Даллас»

4.30. «Анахайм» — «Рейнджерс»

5.00. «Сиэтл» — «Торонто»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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