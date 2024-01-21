Футбол
НХЛ: «Детройт» — «Тампа-Бэй», «Каролина» — «Миннесота». Расписание матчей 21 и 22 января
«Каролина» Свечникова сыграет против «Миннесоты» Капризова в чемпионате НХЛ
Форвард «Каролины» Андрей Свечников. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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21 января, воскресенье
21.00 (мск). «Филадельфия» — «Оттава»
22 января, понедельник
1.00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»
1.00. «Каролина» — «Миннесота»
3.30. «Айлендерс» — «Даллас»
4.30. «Анахайм» — «Рейнджерс»
5.00. «Сиэтл» — «Торонто»
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