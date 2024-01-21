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Ньюкасл согласен только на продажу нападающего Каллума Уилсона. Известные подробности

Атлетико Мадрид в раздумьях

Getty Images

    • "Ньюкасл" отказал "Атлетико Мадрид" в аренде их нападающего Каллума Уилсона. Об этом сообщает Daily Mail.

    Как сообщается в источнике, "Ньюкасл" готов рассмотреть предложение "Атлетико Мадрид" только если они заходят купить 31-летнего англичанина. Причиной такого решения стало финансовые проблемы "сорок".

    Напомним, за этот сезон Каллум Уилсон сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и отличился одной результативной передачей.

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