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Футбол

Пиоли: Нам нужно стараться побеждать как можно чаще

Главный тренер россонери о сверхсложной победе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Вчера в рамках 21 тура чемпионата Италии "Милан" сыграл с "Удинезе", 2:3. Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу:

    "Мы ожидали, что матч будет сложным, но мы показали правильный настрой, проявили характер и вырвали победу в концовке. В первом тайме мы должны были забивать больше одного гола, но вместо этого пропустили два мяча, усложнив себе игру. Нам нужно стараться побеждать как можно чаще, чтобы оставаться в гонке", — приводит слова Стефано Пиоли Football Italia.

    Напомним, "Милан" занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

    www.ua-football.com

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