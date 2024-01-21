Футбол
Реал Мадрид — Альмерия: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал Мадрид против аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Сегодня "Реал Мадрид" у себя дома примет "Альмерию". Мадридский "Реал" держится на второй строчке в турнирной таблице, а вот "Альмерия" в шаге от выбытия в чемпионате Испании. Скорее всего, после неудачного предыдущего матча Лунина в Кубке Испании он сегодняшнюю игру проведет в запасе, а в старте выйдет Кепа Аррисабалага.
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Чемпионат Испании "Реал Мадрид" — "Альмерия"
21 января, 17:15
Прямая трансляция: MEGOGO
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Прямая трансляция Реал Мадрид — Альмерия Смотреть трансляцию