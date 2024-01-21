Реал Мадрид — Альмерия: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Реал Мадрид против аутсайдера

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Сегодня "Реал Мадрид" у себя дома примет "Альмерию". Мадридский "Реал" держится на второй строчке в турнирной таблице, а вот "Альмерия" в шаге от выбытия в чемпионате Испании. Скорее всего, после неудачного предыдущего матча Лунина в Кубке Испании он сегодняшнюю игру проведет в запасе, а в старте выйдет Кепа Аррисабалага.

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Чемпионат Испании "Реал Мадрид" — "Альмерия"

21 января, 17:15

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