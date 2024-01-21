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Футбол

Реал может подписать защитника Жироны Коуто

Мадридский клуб собирает информацию о 21-летнем бразильце

Реал интересуется правым защитником Манчестер Сити Яном Коуто, выступающим за Жирону на правах аренды.

Об этом сообщает Marca.

< Мадридский клуб сейчас собирает информацию о 21-летнем бразильце, без конкретных или предварительных переговоров.

Клуб следит не только за ним, но и, например, за Лени Йоро из Лилля, Антониу Силвой из Бенфики и Гонсала Инасиу из Спортинга.

Напомним, Модрич может оставить Реал летом.

champion.com.ua

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