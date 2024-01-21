Украинский вечер: Цыганков вслед за Довбиком забил Севильи

Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков отметится забитым голов в матче против «Севильи».

Украинский футболист забил на 57-й минуте и довел счет на табло до разгромного — 4:1

Напомним, хет-трик в ворота «Севильи» оформил украинский нападающий Артем Довбик.