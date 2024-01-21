Украинский вечер: Цыганков вслед за Довбиком забил Севильи

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Хет-трик Артема Довбика стал одним из самых быстрых в истории чемпионата Испании
Чуть больше шести минут Фото: Getty Images/Global Images Ukraine В матче 21-го тура чемпионата...
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Будет получать на 3 млн больше: Реал хочет продлить Лунина
24-летний украинский голкипер Андрей Лунин и мадридский «Реал» могут продлить договор. Испанский журналист Томас...
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Степаненко продлил контракт с Шахтером
Капитан «Горняков» будет с клубом до лета 2025 года.
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Голевая гонка в Испании: Довбик догнал Беллингема
Украинец и британец забили по 14 голов в сезоне Ла Лиги