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Футбол

Украинский вечер: Цыганков вслед за Довбиком забил Севильи

Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков отметится забитым голов в матче против «Севильи».

Украинский футболист забил на 57-й минуте и довел счет на табло до разгромного — 4:1

Напомним, хет-трик в ворота «Севильи» оформил украинский нападающий Артем Довбик.

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