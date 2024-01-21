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Футбол

В одни ворота. Борнмут — Ливерпуль 0:4. Обзор матча и видео голов

Борнмут — Ливерпуль ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Фото: premierleague.com

    • Диого Жота и Дарвин Нуньес отличились по два раза в сегодняшнем разгроме "Борнмута". Благодаря этому подопечные Клоппа отрываются на 5 очков от их преследователя — "Манчестер Сити". Однако, "горожане" имеют матч в запасе.

    "Мерсисайдцы" не потеряли в игре в отсутствие дуэта Мохамеда Салаха и Трента Александра-Арнольда, забив четыре гола во втором тайме и продлив свою беспроигрышную серию до восьми матчей в АПЛ.

    Английская Премьер-лига, 21 тур
    "Виталити Стэдиум" (Борнмут)
    "Борнмут" — "Ливерпуль" 0:4
    Голы: Нуньес 49, 90+3, Жота 70, 80

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