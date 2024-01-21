Футбол
Валенсия с Яремчуком обыграла Атлетик, Сосьедад победил Сельту: результаты матчей Ла-Лиги
Результаты матчей 21-го тура Ла-Лиги
В рамках 21-го тура испанской Ла-Лиги состоялось 4 матча.
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Чемпионат Испании — Ла-Лига
21 тур, 20 января
Райо Вальекано — Лас-Пальмас 0:2 (0:1)
Голлы: 0:1 — 35 Молейро, 0:2 — 83 Муньос</
Вильярреал — Мальорка 1:1 (1:0)
Голы:1:0 — 45+1 Серлот, 1:1 — 90+1 Льябрес
Валенсия — Атлетик 1:0 (0:0)
Голлы: 1:0 — 61 Дуро
Украинец Роман Яремчук вышел на замену на 14-й минуте матча и был заменен на 82-й.
Сельта Виго — Реал Сосьедад 0: 1 (0:1)
Гл: 0:1 — 11 Мендес