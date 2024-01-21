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Футбол

Валенсия с Яремчуком обыграла Атлетик, Сосьедад победил Сельту: результаты матчей Ла-Лиги

Результаты матчей 21-го тура Ла-Лиги

В рамках 21-го тура испанской Ла-Лиги состоялось 4 матча.

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Чемпионат Испании — Ла-Лига
21 тур, 20 января

Райо Вальекано — Лас-Пальмас 0:2 (0:1)

Голлы: 0:1 — 35 Молейро, 0:2 — 83 Муньос</

Вильярреал — Мальорка 1:1 (1:0)

Голы:1:0 — 45+1 Серлот, 1:1 — 90+1 Льябрес

Валенсия — Атлетик 1:0 (0:0)

Голлы: 1:0 — 61 Дуро

Украинец Роман Яремчук вышел на замену на 14-й минуте матча и был заменен на 82-й.

Сельта Виго — Реал Сосьедад 0: 1 (0:1)

Гл: 0:1 — 11 Мендес

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