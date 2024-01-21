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Футбол

Волошин: Очень хочу в Англию, играть в АПЛ

Волошин рассказал о своей цели в карьере

Вингер Динамо Назар Волошин намерен играть в английской Премьер-лиге.

Об этом он рассказал порталу Sport Arena.

«Хотел бы доказать сначала в Украине, что я готов за границу. И хочу очень в Англию, играть в АПЛ. Меня очень вдохновляет, когда смотрю матчи – полные трибуны , скандируют постоянно.Это кайф.

  Волошин: Бражко – это украинский Беллингем

Егор Ярмолюк говорит, что когда играли с Манчестер Юнайтед , это был просто шок. В Англии можешь побеждать весь матч 1:0, на 90-й пропустишь, а потом еще на 90+ проиграешь. За одно очко люди борются очень жестко», — сказал Волошин.

champion.com.ua

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