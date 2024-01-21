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Ворскла интересуется албанским футболистом

</Полтавская Ворскла просматривает албанского хавбека Сильвио Вокри.

Об этом сообщает телеграмм-паблик болельщиков клуба.

Ворскла проявляет интерес к 22-летнему хавбеку, играющему в албанской суперлиге за Динамо Сильвио Вокруг. Пока что информации о предстоящих переговорах нет.

В этом сезоне Вокруг сыграл 2 матча и не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала, – 50 тысяч евро. Добавим, что Ворскла часто обращает внимание на албанский рынок. В частности, из Албании за Ворсклу играли такие известные футболисты как Ахмед Даллку, Ахмед Янузы, Таулянт Сефери и т.д.

Напомним, Ворскла разгромила Кайсар в контрольном матче.

champion.com.ua

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