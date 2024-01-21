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Возвращение Святого Патрика. Легендарный Руа — новый тренер «Айлендерс»

Патрик Руа. Фото USA Today Sports Есть сомнения, что это поможет команде Ильи Сорокина в долгосрочной перспективе.

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло в свой 81 (!) год продолжает оставаться приверженцем эпатажных ходов. Он назначил главным тренером команды легендарного вратаря Патрика Руа. Решение из серии «грудь в крестах или голова в кустах». Эмоциональный специалист способен вдохнуть жизнь в забуксовавшую команду на короткой дистанции. Он известен как сильный мотиватор, который крайне экспрессивно себя ведет на скамейке и в раздевалке.

После трех сезонов работы (с 2013 по 2016 год) в «Колорадо», когда Руа удалось в свой первый же год выиграть приз лучшему тренеру, его в НХЛ не звали. Он вернулся в клуб юниорской лиги Квебека «Ремпартс», с которым в 2023-м завоевал «Мемориальный Кубок» — самый престижный трофей молодежного хоккея в Канаде.

Святой Патрик вырос как специалист и с возрастом стал спокойнее, что должно пойти ему в плюс. Это уже не тот бесшабашный мужик, которому всегда море было по колено. Пропасть в работе с юниорами и мужиками остается колоссальной, далеко не каждому удается ее преодолеть. Хотя сейчас «Айлендерс» нужны именно свежий взгляд и эмоции. Руа способен их обеспечить.

Тренерская отставка в нью-йоркском клубе напрашивалась давно. Лэйн Ламберт изначально казался сильно ухудшенной копией Барри Тротца. В прошлом году «Айлендерс» вползли в плей-офф на горбу феноменально сыгравшего Ильи Сорокина. В нынешнем сезоне россиянин сбавил, не в силах сохранить свой запредельный уровень, и выяснилось, что больше козырей за душой у команды нет.

Ламорелло уволил Ламберта после поражения от одного из аутсайдеров сезона «Чикаго». Оно стало восьмым в десяти последних матчах. Зона плей-офф вроде бы рядом, но никакого просвета в игре не наблюдалось.

Ламберт пытался как мог вырулить из непростой ситуации. «Айлендерс» местами играли даже в непривычный для себя веселый хоккей. Вероятно, это было лишь стечением ряда факторов, а не сознательной установкой. Результаты улучшились только на время. Потом команду снова настиг кризис жанра.

«Айлендерс» выстроены Ламорелло по старым образцам с упором на вратаря и оборону в ущерб атаке. В современной НХЛ такой подход малоэффективен без выдающейся тренерской работы. Тротцу удавалось выжимать из команды все соки. Она дважды дошла до финала Восточной конференции, где не смогла превзойти великолепную «Тампу».

Дальше дела резко пошли вниз. Попытки найти баланс ничем хорошим с уходом Тротца не завершились. Корень проблем, кажется, зарыт не на тренерской скамейке, а в офисе генерального менеджера.

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