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Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

Перед командой украинца стоит настоящий вызов

Фото: пресслужби ФК «Ліверпуль»

    • Английская Премьер-лига, 21 тур

    21 января, 18:30. "Виталити Стедиум" (Борнмут)

    Главный арбитр: Эндрю Медли

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    В эфире

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Трансляція матчу Борнмут — Ліверпуль Смотреть трансляцию

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    В этом сезоне команды украинских центральных защитников уже четырежды встречались с "Ливерпулем" – во всех случаях неудачно. Дважды уступил "Борнмут" Илье Забарному, еще дважды – ЛАСК Максиму Таловерову. Сегодня у “вишенек” есть шанс изменить эту негативную статистику, ведь “Ливерпуль” будет играть без лидера. Хотя в общем у обеих команд есть немало потерь.

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

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    Новости Борнмута

    "Вишенки" возвращаются после двухнедельной паузы. Ее они добыли в борьбе 6 января, когда встречались с КПР в Кубке Англии. В этом поединке подопечные Ираолы уступали в гостях представителю Чемпионшипа в два гола, однако во втором тайме смогли за 21 минуту забить трижды. Забарный тоже сыграл, появившись на 15 заключительных минут (с учетом компенсированного времени). А почему же добыли в борьбе паузу? Ибо все-таки избежали переигровки и не встречались снова против КПР среди (уж, наверное, запланированного) отпуска.

    31 декабря "Борнмут" впервые за долгое время проиграл. Соперник для этого был подходящий – "Тоттенхэм" на домашнем поле. Однако в этом поединке, скорее всего, все звезды помогли "шпорам". И их реализация была с ними, и “вишенки” тратили свои моменты. До этого "Борнмут" победил в шести матчах из семи. Как результат, команда хорошо закрепилась в середине турнирной таблицы, покинув зону вылета.

    Кадры хозяев

    Потери из-за Кубка Африки у "Борнмута" также есть: Семенио и Уаттара играют за свои сборные. Также партнер Забарного в центре обороны Сенеси пропустит игру из-за перебора желтых. Адамс, Керкез, Фредерикс и Рэндолф не сыграют из-за травм.

    Новости Ливерпуля

    "Мерсисайдцы" тоже имели отпуск, но на несколько дней короче. 10 января они встречались с "Фулхэмом" в полуфинале Кубка лиги. И тоже одержали волевую победу благодаря тому, что перевернули игру во втором тайме. Голы Джонса и Гакпо принесли преимущество перед ответным матчем. Еще и в Кубке Англии несколькими днями ранее подопечные Клоппа прошли "Арсенал".

    К тому же в рамках АПЛ "Ливерпуль" тоже прекрасно выступает. Благодаря отличным результатам "мерсисайдцы" лидируют в чемпионате. Да, довольно шаткое первое место, ведь "Сити", "Арсенал" и "Астон Вилла" всего на два очка уступают команде Клоппа. Однако лидерство есть лидерство. Где-то могут отозваться такие результаты, как недавний против МЮ. Тогда 0:0 на "Энфилде" при 34 ударах в сторону ворот "манкунианцев" не завершились голом. Настоящее чудо, как для команды с третьей лучшей атакой лиги (43 гола).

    Кадры хозяев

    Один из лидеров этой атаки сегодня не сыграет. Самый результативный футболист АПЛ (14+8), известный как "игрок одного сезона" Мохамед Салах выступает на Кубке Африки. Более того, он там травмировался и ближайшую неделю (а то и больше) не поможет своей сборной. Кроме египтянина на международном турнире играет и Эндо – он выступает за Японию. Также в лазарете находятся Цимикас, Робертсон, Матип, Трент, Тьяго, Байчетич и Собослай.

    Последние пять матчей Борнмута и Ливерпуля

    Последние пять встреч хозяев

  • 06.01. КПР – Борнмут 2:3 (Кубок Англии)
  • 31.12. Тоттенхэм – Борнмут 3:1 (АПЛ)
  • 26.12. Борнмут – Фулхэм 3:0 (АПЛ)
  • 23.12. Ноттингем Форест – Борнмут 2:3 (АПЛ)
  • 09.12. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)

    • Последние пять встреч гостей

  • 10.01. Ливерпуль – Фулхэм 2:1 (Кубок лиги)
  • 07.01. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (Кубок Англии)
  • 01.01. Ливерпуль – Ньюкасл 4:2 (АПЛ)
  • 26.12. Бернли – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
  • 23.12. Ливерпуль – Арсенал 1:1 (АПЛ)

    • Последние пять личных встреч между соперниками

    01.11.23. Борнмут – Ливерпуль 1:2 (Кубок лиги)

    19.08.23. Ливерпуль – Борнмут 3:1 (АПЛ)

    11.03.23. Борнмут – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)

    27.08.22. Ливерпуль – Борнмут 9:0 (АПЛ)

    07.03.20. Ливерпуль – Борнмут 2:1 (АПЛ)

    Турнирная таблица чемпионата Англии

    # КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

    1

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Ливерпуль 20 13 6 1 43 — 18 45 2

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Манчестер Сити 20 13 4 3 48 — 23 43 3

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Арсенал 21 13 4 4 42 — 20 43 4

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Астон Вилла 21 13 4 4 43 — 27 43 5

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Тоттенхэм 21 12 4 5 44 — 31 40 6

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Вест Хэм Юнайтед 20 10 4 6 33 — 30 34 7

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Манчестер Юнайтед 21 10 2 9 24 — 29 32 8

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Брайтон энд Хоув Альбион 20 8 7 5 38 — 33 31 9

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Челси 21 9 4 8 35 — 31 31 10

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Ньюкасл 21 9 2 10 41 — 32 29 11

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Вулверхэмптон 20 8 4 8 30 — 31 28 12

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Борнмут 19 7 4 8 28 — 35 25 13

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Фулхэм 21 7 3 11 28 — 36 24 14

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Брентфорд 20 6 4 10 29 — 33 22 15

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Кристал Пэлас 21 5 6 10 22 — 34 21 16

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Ноттингем Форест 21 5 5 11 26 — 38 20 17

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Эвертон* 21 8 3 10 24 — 28 17 18

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Лутон Таун 20 4 4 12 24 — 38 16 19

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Бернли 21 3 3 15 21 — 42 12 20

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    Шеффилд Юнайтед 20 2 3 15 15 — 49 9

    *С команды Эвертон снято 10 очков.

    Ставки и коэффициенты на матч Борнмут – Ливерпуль

    Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

    4.45 4.25 1.76 Узнать больше

    Прогноз матча Борнмут – Ливерпуль от UA-Football

    Несмотря на травму Салаха, "мерсисайдцы" все равно очень сильны. Еще стоит учитывать, что два ключевых футболиста "Борнмута" также не сыграют из-за Кубка Африки, да еще и основной центрбек выбыл из-за перебора желтых. Поэтому должен сегодня быть положительный результат для гостей, хоть и получить тяжелую цену. "Вишенки" – еще тот крепкий орешек сейчас. Прогноз: Победа "Ливерпуля".

    www.ua-football.com

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