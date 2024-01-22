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Футбол

Бензема может сменить клуб

Карим Бензема может изменить клуб

В ближайшее время Карим Бензема вместе со своим окружением проведет ряд встреч для того, чтобы определиться со своим будущим.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

У Бензема возник серьезный конфликт с главным тренером Аль-Иттихада Марсело Гальярдо, отстранившим форварда от команды. В связи с этим французский форвард хочет покинуть клуб. Однако руководство Саудовской Про-лиги очень хотят сохранить Бензема в своем чемпионате. Они готовы предложить ему вариант с переходом в другой саудовский клуб. Возвращение Бензема в Европу возможно только в том случае, если форвард согласится на резкое сокращение зарплаты.

Ранее Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции.

champion.com.ua

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