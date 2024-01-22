Следить

Футбол

Челси планирует построить самый дорогой стадион в Европе

Либо это будет самая дорогая реконструкция

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Журналист британского издания The Telegraph Сэм Уоллес сообщает, что владельцы лондонского "Челси" в лице Тодда Боэли и Clearlake Capital все еще не приняли финального решения по поводу будущего "Стэмфорд Бридж" и потенциального строительства нового стадиона. Как известно, в клубе рассматривают две опции: либо реконструировать "Стэмфорд", либо построить полностью новую арену в другом месте, участки для реализации этого проекта уже давно рассматриваются.

    Важно уточнить, что "Челси" уже приобрел определенный участок возле "Стэмфорд Бридж" для того, чтобы начать реконструкцию, но даже эта покупка не гарантирует, что нынешнюю арену "синих" ждет реновация. Тем не менее, именно этот вариант является действительно наиболее реальным, однако он чрезвычайно тяжелый в раелизации.

    Для расширения "Стэмфорд Бридж" необходимо опустить уровень газона на несколько метров, чтобы была возможность построить дополнительные трибуны. Окрестности стадиона ограничат инженеров, поэтому придется строить стадион чуть ли не с нуля и сам проект обойдется клубу примерно в 2 миллиарда фунтов. В статье говорится, что потенциально проект от начала планирования и до завершения может занять около 6 лет, из них как минимум 3 года "Челси" придется играть на другой арене в ожидании реконструкции "Стэмфорда".

    Главная мотивация для Боэли пойти на такие расходы и построить/реконструировать стадион — это догнать своих прямых конкурентов по доходам в дни матчей. Последний финансовый отчет клубов показал, что непосредственно в матчдеи за 1 год "Тоттенхэм" заработал 125 миллионов фунтов, "Ливерпуль" — 112 миллионов, "Манчестер Юнайтед" — 126 миллионов. У "Челси" этот показатель составляет всего 82 миллиона фунтов и это обусловлено в первую очередь количеством мест на арене, сейчас "Стэмфорд Бридж" вмещает всего 41 341 зрителя.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Автоспорт

    20 января состоялась церемония награждения РАФ

    Футбол

    Гол Тарасенко принес «Оттаве» победу над «Филадельфией», Замула сделал дубль

    Футбол

    Челси планирует построить самый дорогой стадион в Европе

    Теннис

    Линда Носкова — о победе над Швёнтек: «Я не выходила на корт с мыслью, что мне нечего терять, а относилась к этому матчу очень серьезно»

    Футбол

    Жирона благодаря хет-трику Довбика и голу Цыганкова разгромила Севилью: результаты матчей 21 тура Ла-Лиги

    Автоспорт

    В фильме Ferrari снимали Maserati барабанщика Pink Floyd

    Футбол

    Хет-трик Артема Довбика стал одним из самых быстрых в истории чемпионата Испании

    Футбол

    Будет получать на 3 млн больше: Реал хочет продлить Лунина

    Теннис

    Как Костюк победила россиянку на Australian Open. ВИДЕО

    Футбол

    Степаненко продлил контракт с Шахтером  

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Бокс

    Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

    Бокс

    Посольство Украины в Канаде шокировано, что Бетербиев поддержал дон-дона

    Автоспорт

    В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

    Бокс

    Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

    Теннис

    Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

    Автоспорт

    Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

    Футбол

    Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

    Теннис

    Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

    Футбол

    Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

    Бокс

    Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол