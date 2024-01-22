Челси планирует построить самый дорогой стадион в Европе

Либо это будет самая дорогая реконструкция

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Журналист британского издания The Telegraph Сэм Уоллес сообщает, что владельцы лондонского "Челси" в лице Тодда Боэли и Clearlake Capital все еще не приняли финального решения по поводу будущего "Стэмфорд Бридж" и потенциального строительства нового стадиона. Как известно, в клубе рассматривают две опции: либо реконструировать "Стэмфорд", либо построить полностью новую арену в другом месте, участки для реализации этого проекта уже давно рассматриваются.

Важно уточнить, что "Челси" уже приобрел определенный участок возле "Стэмфорд Бридж" для того, чтобы начать реконструкцию, но даже эта покупка не гарантирует, что нынешнюю арену "синих" ждет реновация. Тем не менее, именно этот вариант является действительно наиболее реальным, однако он чрезвычайно тяжелый в раелизации.

Для расширения "Стэмфорд Бридж" необходимо опустить уровень газона на несколько метров, чтобы была возможность построить дополнительные трибуны. Окрестности стадиона ограничат инженеров, поэтому придется строить стадион чуть ли не с нуля и сам проект обойдется клубу примерно в 2 миллиарда фунтов. В статье говорится, что потенциально проект от начала планирования и до завершения может занять около 6 лет, из них как минимум 3 года "Челси" придется играть на другой арене в ожидании реконструкции "Стэмфорда".

Главная мотивация для Боэли пойти на такие расходы и построить/реконструировать стадион — это догнать своих прямых конкурентов по доходам в дни матчей. Последний финансовый отчет клубов показал, что непосредственно в матчдеи за 1 год "Тоттенхэм" заработал 125 миллионов фунтов, "Ливерпуль" — 112 миллионов, "Манчестер Юнайтед" — 126 миллионов. У "Челси" этот показатель составляет всего 82 миллиона фунтов и это обусловлено в первую очередь количеством мест на арене, сейчас "Стэмфорд Бридж" вмещает всего 41 341 зрителя.

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