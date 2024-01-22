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Довбик – лучший игрок матча Жирона – Севилья

Украинец оформил хет-трик и получил отметки 9,7 и 9,2 соответственно

Нападающий Жироны Артем Довбик стал лучшим игроком матча с Севилью (5:1) в 21-м туре Ла-Лиги.

Об этом сообщают аналитические порталы WhoScored и SofaScore.

Украинец оформил хет-трик и получил отметки 9,7 и 9,2 соответственно.

Виктор Цыганков отыграл 66 минут и заработал баллы 7,7 и 7,4 соответственно. 01/0ee97f25a8c96cb343db9ed4bd10f358.png» alt=»Довбик — лучший игрок матча Жирона — Севилья» />

Довбик - лучший игрок матча Жирона - Севилья

champion.com.ua

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