Флориан Товен надеется вернуться в Лигу 1

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Вингер "Удинезе" Флориан Товен выразил свое желание вернуться в Лигу 1.

"Я скучаю по Лиге 1. Я люблю Францию. Я хотел бы вернуться в Лигу 1, но для этого надо выиграть другой чемпионат, и я сделаю все возможное, чтобы вернуться на вершину. Думаю, все знают о моей привязанности к "Марселю" и то, что это значит для меня".