Футбол
Флориан Товен надеется вернуться в Лигу 1
Я скучаю по Лиге 1 (с)
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Вингер "Удинезе" Флориан Товен выразил свое желание вернуться в Лигу 1.
"Я скучаю по Лиге 1. Я люблю Францию. Я хотел бы вернуться в Лигу 1, но для этого надо выиграть другой чемпионат, и я сделаю все возможное, чтобы вернуться на вершину. Думаю, все знают о моей привязанности к "Марселю" и то, что это значит для меня".
Товен за марсельский "Олимпик" в сезоне 2017/2018 забил 22 гола и отдал 11 ассистов в 35 матчах.
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