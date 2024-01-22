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Футбол

Флориан Товен надеется вернуться в Лигу 1

Я скучаю по Лиге 1 (с)

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    • Вингер "Удинезе" Флориан Товен выразил свое желание вернуться в Лигу 1.

    "Я скучаю по Лиге 1. Я люблю Францию. Я хотел бы вернуться в Лигу 1, но для этого надо выиграть другой чемпионат, и я сделаю все возможное, чтобы вернуться на вершину. Думаю, все знают о моей привязанности к "Марселю" и то, что это значит для меня".

    Товен за марсельский "Олимпик" в сезоне 2017/2018 забил 22 гола и отдал 11 ассистов в 35 матчах.

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