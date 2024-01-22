Жирона благодаря хет-трику Довбика и голу Цыганкова разгромила Севилью: результаты матчей 21 тура Ла-Лиги

Фото Getty Images

21 января в 21 туре испанской Ла-Лиги состоялось четыре матча. В частности Жирона праздновала победу над Севильей. Украинские игроки Жироны Артем Довбык и Виктор Цыганков отлично провели матч с Севилией. Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков в Ла-Лиге, а четвертый гол забил Цыганков.

Чемпионат Испании – Ла-Лига 21 тур, 21 января <p Осасуна — Хетафе 3:2 (2:0)

Голлы: 1:0 — 9 Гарсия, 2:0 — 31 Муньос, 2:1 — 64 Мафораль, 2:2 – 68 Максимович, 3:2 – 80 Аресо

Реал — Альмерия 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 — 1 Рамазаны, 0:2 — 43 Гансалес, 1:2 — 56 Беллингем, 2:2 — 67 Жуниор, 3:2 — 90+11 Карвахаль

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин весь матч провел на скамье запасных.

Бетис — Барселона 2:4 (0:1)

Голы: 0:1 — 21 Торрес , 0:2 — 48 Торрес, 1:2 — 56 Иско, 2:2 — 59 Иско, 2:3 — 90 Феликс, 2:4 — 90+2 Торрес

Жирона — Севилья 5:1 (3:1)

Голы: 0:1 — 10 Ромеро, 1:1 — 13 Довбик, 2:1 — 15 Довбик, 3:1 — 19 Довбик, 4:1 — 56 Цыганков, 5:1 — 89 Стуани

Артем Довбик оформил хет-трик и был заменен на 73-й минуте матча. Виктор Цыганков забил один гол и был заменен на 66-й минуте встречи.

champion.com.ua