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Футбол

КАН-2023. Южная Африка — Намибия 4:0. Ситуация в группе становится все более интересной

Шансы остаются у всех

Фото: CAF

    • Южная Африка легко и непринужденно переиграла Намибию со счетом 4:0. Теперь ситуация в группе Е перед решающими третьими матчами очень напряженная: Южная Африка имеет 3 очка и второе место. Намибия — третья с тоже тремя баллами. Лидируют Мали (4), а последний пока Тунис (1).

    В третьем туре африканцы сыграют с Тунисом, а Намибия с Мали.

    Кубок африканских наций-2023. Группа E. 2-й тур
    Южная Африка — Намибия 4:0
    Голы: Тау 14 (пен), Зване 25, 40, Масеко 75

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