Футбол
КАН-2023. Южная Африка — Намибия 4:0. Ситуация в группе становится все более интересной
Шансы остаются у всех
Фото: CAF
Южная Африка легко и непринужденно переиграла Намибию со счетом 4:0. Теперь ситуация в группе Е перед решающими третьими матчами очень напряженная: Южная Африка имеет 3 очка и второе место. Намибия — третья с тоже тремя баллами. Лидируют Мали (4), а последний пока Тунис (1).
В третьем туре африканцы сыграют с Тунисом, а Намибия с Мали.
Кубок африканских наций-2023. Группа E. 2-й тур
Южная Африка — Намибия 4:0
Голы: Тау 14 (пен), Зване 25, 40, Масеко 75