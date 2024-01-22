КАН-2023. Замбия — Танзания 1:1. Обзор матча и видео голов

Форвард Лестера спасает замбийцев

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Закончился второй поединок второго тура группы F между Замбией и Танзанией.

Голы были забиты в обоих таймах матча. В первом преимущество оформил танзанийский игрок Симон Мсува. Но в конце первой половины команда Замбии оказалась в меньшинстве, поскольку защитник Родерик Кабве получил две желтые карточки за 11 минут.

Несмотря на это, Замбия спасла ситуацию в матче. За одну минуту до завершения регулярного времени игры форвард Лестера, Патсон Дака, забил гол, обеспечив своей команде ничью.

Кубок Африки. Группа F. 2-й тур

Замбия — Танзания — 1:1

Голы: Дака, 88 — Мсува, 11

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