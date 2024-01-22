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КАН-2024. Нигерия и Экваториальная Гвинея идут в плей-офф. Кот-д’Ивуар — под угрозой вылета из группы

В группе А турнира состоялись матчи 3-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine

    • КАН-2024 постепенно накатывает на экватор – команды подходят к матчам 3-го тура групповго турнира, после чего ряд претендентов отправятся по домам.

    Первым к выяснению лучших и худших, приступила группа А, где в рамках 3-го тура параллельно играли Гвинея-Бисау и Нигерия и Кот-д'Ивуар с Экваториальной Гвинеей.

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    Нигерийцы довольно уверенно обыграли аутсайдера группы, забив в первом тайме и докатав матч до нужного результата, а вот в параллельном матче, который имел куда более важное значение, все было куда интереснее.

    Ивуарийцам, чтобы надеяться на первые два места в группе, нужно было побеждать Экваториальную Гвинею, что они и попробовали сделать, и что обернулось ужасным разгромом.

    Кот-д'Ивуар пробывал играть в атаку, но пропустил первым. В концовке матча «слоны» чуть ли не всей командой побежали отыгрываться, но пропустили в контре, после чего рассыпались и пропустили еще дважды – 0:4.

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    • Экваториальная Гвинея и Нигерия с двух первых мест выходят в 1/8 финала, а вот положение Кот-д'Ивуара со своим 3-м местом, 3 очками и минусовой разнице, весьма шаткое.

    В 1/8 финала выходят 4 команды из 6, но другие группы еще не играли – потенциальным конкурентам «слонов» будет явно легче, имея перед собой результаты конкурентов.

    Гвинея-Бисау – Нигерия 0:1
    Гол: Санганте (36, аг.)

    Экваториальная Гвинея — Кот-д'Ивуар 4:0
    Голы: Нсуе (42, 75), Гане (73), Буйла (88)

    КАН-2024. Нигерия и Экваториальная Гвинея идут в плей-офф. Кот-д'Ивуар - под угрозой вылета из группы

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