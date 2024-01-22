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Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой недели в НХЛ.

На минувшей неделе 26-летний россиянин набрал 8 (5+3) очков в 4 матчах и сделал третий хет-трик в НХЛ.

Второй звездой недели в лиге стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, у которого 7 (5+2) очков в 3 играх.

Третья звезда недели — вратарь «Вегаса» Логан Томпсон, который одержал три победы со своей командой и пропустил 4 шайбы при 95,6 процента отраженных бросков.

Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

«Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова

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