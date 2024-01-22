Футбол
Карпаты подписали первого зимнего новичка
Дмитрий Иродовский продолжит карьеру в команде Мирона Маркевича.
>
Полузащитник Металлурга Дмитрий Иродовский перешел в Карпаты.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Игрок будет выступать на правах аренды сроком один год. У львовян будет возможность выкупить полузащитника. Впрочем, сумма сделки не разглашается.
В текущем сезоне Дмитрий Иродовский отыграл 15 матчей в Первой лиге, а также 3 матча во Второй лиге, в которых отметился двумя голами.
Напомним,  ;Русол получит должность в Карпатах.