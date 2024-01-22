Карпаты подписали первого зимнего новичка

Дмитрий Иродовский продолжит карьеру в команде Мирона Маркевича.

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Полузащитник Металлурга Дмитрий Иродовский перешел в Карпаты.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок будет выступать на правах аренды сроком один год. У львовян будет возможность выкупить полузащитника. Впрочем, сумма сделки не разглашается.

В текущем сезоне Дмитрий Иродовский отыграл 15 матчей в Первой лиге, а также 3 матча во Второй лиге, в которых отметился двумя голами.

Напомним, ;Русол получит должность в Карпатах.

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