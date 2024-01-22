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Футбол

Кевин и Азаров выйдут в стартовом составе Шахтера на матч с Пюником

Шахтер сыграет с Пюником в рамках контрольного матча на зимних сборах.

Главный тренер «горняков» Марино Пушич определился со стартовым составом команды.

Шахтер: Потрошитель, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Сикан, Кевин

Запасные: Рудько, Твардовский, Лемкин, Гочелейшвили, Педринью, Козик , Ракицкий, Лацабидзе, Эгиналдо, Криськив, Назарина, Очеретько, Невертон, Швед, Цуканов

Кевин проведет дебютный матч в составе донецкого клуба.

champion.com.ua

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