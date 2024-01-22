МЮ хочет отправить в аренду восьмого игрока за этот месяц

Тен Хааг продолжает отшлифовывать состав команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед планирует отправить в аренду уже восьмого игрока в рамках действующего трансферного окна.

В этот раз команду на полгода должен покинуть 19-летний полузащитник Дэниэл Гор. "Манкунианцы" хотят, чтобы футболист получил больше опыта, прежде чем Эрик Тен Хег предоставит ему больше возможностей. Как сообщает The Mail, в аренде игрока заинтересованы 5 клубов из второго и третьего дивизионов Англии.

Напомним, что "МЮ" уже отдали в аренду семь игроков этого января. Среди этих соглашений можно отдельно выделить переход Донни ван де Бека в "Айнтрахт", а также возвращение Джейдона Санчо в дортмундскую "Боруссию". Также было проведено 2 соглашения, согласно которым арендатор будет иметь право выкупа игрока по истечении его срока. Этим правом может воспользоваться "Севилья" в случае с Ганнибалом Межбри, а также "Бенфика" в случае с Альваро Фернандесом.

www.ua-football.com