Пеллегрини: Стремление Бетиса к победе над Барсой привело к поражению на 90-й минуте

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Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение в матче 21-го тура испанской Примеры с "Барселоной" (2:4).

"Я был доволен вторым таймом. В первом тайме они владели мячом, но моментов было мало, и гол получился удачным. Они больше владели мячом и больше контролировали игру, но второй тайм был абсолютно нашим. Они сделали счет 0:2 в самом начале и исчезли с поля. У нас были шансы, голы Иско…

Если мы не интенсивны и не организованы, нам трудно отвоевать мяч. Они много владели мячом. В первом тайме мы прессинговали в верхней части поля. Наше стремление к победе привело к тому, что мы проиграли матч на 90-й минуте", — приводит слова Пеллегрини Marca.