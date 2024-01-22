Реал Бетис не хочет отпускать своего вингера в бразильский клуб

Клубы не смогли договориться между собой

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"Реал Бетис" не хочет отпускать своего вингера Луиса Энрике Андре в "Фламенго" в январском трансферном окне.

Представители двух клубов встретились в Мадриде, но не смогли договориться о цене трансфера. Для бразильского клуба стоимость игрока является слишком высокой.

В этом сезоне Ла Лиги Луис забил 3 гола в 13 матчах. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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