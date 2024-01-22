Ребров может стать вице-президентом УАФ — Вацко

Сергей Ребров может войти в руководство УАФ

Фото — УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может стать одним из вице-президентов нового руководства УАФ.

Об этом рассказал журналист Виктор Вацко.

>

«Из того, что долетело на мой WhatsApp. Четкая позиция нового руководства Федерации — сокращение штата. Не будет места в УАФ уже той сотне первых вицепрезидентов и двум сотням просто вицепрезидентов. Все, лафа закончилась. Один первый вицепрезидент и кто-то говорит три, кто-то говорит пять вице-президентов, ответственных за разные направления работы.

Кстати, в кулуарах муссируют информацию, что одним из вице-президентов может стать Сергей Ребров. это в голове больше выделилось и отчеканилось. Я не знаю, правда ли это, или рабочий вариант, или просто сплетни», — сказал Вацко.