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Ребров может стать вице-президентом УАФ — Вацко

Сергей Ребров может войти в руководство УАФ

Фото — УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может стать одним из вице-президентов нового руководства УАФ.

Об этом рассказал журналист Виктор Вацко.

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«Из того, что долетело на мой WhatsApp. Четкая позиция нового руководства Федерации — сокращение штата. Не будет места в УАФ уже той сотне первых вицепрезидентов и двум сотням просто вицепрезидентов. Все, лафа закончилась. Один первый вицепрезидент и кто-то говорит три, кто-то говорит пять вице-президентов, ответственных за разные направления работы.

Кстати, в кулуарах муссируют информацию, что одним из вице-президентов может стать Сергей Ребров. это в голове больше выделилось и отчеканилось. Я не знаю, правда ли это, или рабочий вариант, или просто сплетни», — сказал Вацко.

Раньше сообщалось, что Шевченко заменит Павелка на поста президента УАФ.

champion.com.ua

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