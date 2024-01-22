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Футбол

Роналду – о FIFA The Best: Эти награды теряют доверие

Роналду рассказал о награде FIFA The Best, которую выиграл Месси

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду не доверяет наградам FIFA The Best.

Об этом португалец рассказал порталу Marca.

«Я привык к этому, и я знаю, как работают эти организации. Честно говоря, я не смотрел церемонию награждения. Я думаю, что эти награды в некотором роде теряют доверие. Нужно проанализировать весь сезон.

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Я не хочу сказать, что Месси не заслужил этого .Голанд или даже Мбаппе. Просто я больше не верю в эти награды. И это не потому, что я выиграл на Globe Soccer Awards. Но это факты, это цифры. А цифры не обманывают», — сказал Роналду.

champion.com.ua

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