Следить

Футбол

Салах покинул Кубок Африки и вернулся в Ливерпуль

Возвращение состоялось раньше запланированного срока

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Мохаммед Салах вернулся в "Ливерпуль" гораздо раньше, чем ожидалось, и не в том состоянии, в котором бы этого хотели "красные" и сам игрок.

    Во втором матче Кубка африканских наций Египта против Ганы Салах был заменен из-за дискомфорта в мышцах. Отвечая на следующий день на вопрос о физической форме футболиста, Юрген Клопп сказал, что и английский клуб, и национальная сборная Египта ждут тестов и выяснят, должна ли медицинская служба "мерсисайдцев" ехать в Кот-д'Ивуар для лечения своего лидера.

    Однако, в конце концов, было принято решение, чтобы Салах начал восстанавливаться дома.

    "Такой план. Я думаю, что все видят, что есть смысл, чтобы он проходил реабилитацию с нами и нашими людьми. Если он будет в форме в финал, то, наверное, вернется на Кубок Африки, — сказал Клопп на пресс- Конференции после победы Ливерпуля над Борнмутом в воскресенье со счетом 4:0.

    Напомним, что после двух туров сборная Египта набрала 2 очка. В следующем туре "фараоны" должны сыграть против лидера группы – сборной Кабо-Верде.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Бокс

    Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

    Бокс

    Посольство Украины в Канаде шокировано, что Бетербиев поддержал дон-дона

    Автоспорт

    В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

    Бокс

    Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

    Футбол

    Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

    Теннис

    Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

    Автоспорт

    Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

    Теннис

    Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

    Футбол

    Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

    Бокс

    Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол