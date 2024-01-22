Следить

Футбол

Трёхкратный победитель Лиги Европы вернулся в Аргентину

Хавбек вернулся на родину

фото — Getty Images

    • Аргентинский полузащитник Эвер Банега покинул саудовский "Аль-Шабаб" после 4-х лет пребывания в клубе.

    Следующей командой Банеги стал "Ньюэллс Олд Бойз", за который он играл в 2014 году в рамках аренды. В клуб 35-летний полузащитник присоединится в статусе свободного агента. Соглашение подписано почти на 2 года – до 31 декабря 2025 года.

    В текущем сезоне Саудовской Аравии Банега провел 16 встреч, забил два гола и отдал один ассист. Во время выступлений в Европе он успел поиграть за "Севилью" (с которой завоевал 3 кубка Лиги Европы), "Валенсию", "Атлетико" и миланский "Интер".

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Бокс

    Промоутер Джошуа: «Фьюри, ты должен победить Усика»

    Бокс

    Посольство Украины в Канаде шокировано, что Бетербиев поддержал дон-дона

    Автоспорт

    В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

    Бокс

    Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

    Футбол

    Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

    Теннис

    Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

    Автоспорт

    Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

    Теннис

    Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

    Футбол

    Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

    Бокс

    Джо Джойс проведет бой против боксера, который укусил соперника в ринге

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол