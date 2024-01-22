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Футбол

Винисиус прокомментировал свой гол в матче против Альмерии: Великолепный гол!

Этот гол вызвал кучу споров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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    • Вингер Винисиус Жуниор прокомментировал свой гол в матче против "Альмерии" (3:2), который вызвал кучу споров как в сети интернет, так и на поле.

    "Великолепный гол! Так я всегда делал на пляжах Копакабаны".

    "Альмерия" была разъярена на систему VAR, которая впервые в истории Ла Лиги отменила три решения в пользу одной стороны.

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