Футбол
Винисиус прокомментировал свой гол в матче против Альмерии: Великолепный гол!
Этот гол вызвал кучу споров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер Винисиус Жуниор прокомментировал свой гол в матче против "Альмерии" (3:2), который вызвал кучу споров как в сети интернет, так и на поле.
"Великолепный гол! Так я всегда делал на пляжах Копакабаны".
"Альмерия" была разъярена на систему VAR, которая впервые в истории Ла Лиги отменила три решения в пользу одной стороны.
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