Барселона попытается подписать звездных игроков Манчестер Сити и Атлетико Мадрида летом

Барселона хочет сохранить игроков в своем клубе

Фото — Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Сейчас еще открыто зимнее трансферное окно, но "Барселона" уже присматривается к трансферной компании летом. Католический гранд хочет подписать двух игроков: Жоауна Канселу и Жоауна Феликса.

Клуб планирует выкупить футболистов у "Манчестер Сити" и мадридского "Атлетика". У обоих игроков контракт действует до конца этого сезона.

Но клубы Канселу и Феликса захотят получить значительную сумму, которая может быть не по карману "Барселоне" из-за определенных финансовых трудностей.

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