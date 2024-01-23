Следить

Футбол

Барселона попытается подписать звездных игроков Манчестер Сити и Атлетико Мадрида летом

Барселона хочет сохранить игроков в своем клубе

Фото — Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

    • Сейчас еще открыто зимнее трансферное окно, но "Барселона" уже присматривается к трансферной компании летом. Католический гранд хочет подписать двух игроков: Жоауна Канселу и Жоауна Феликса.

    Клуб планирует выкупить футболистов у "Манчестер Сити" и мадридского "Атлетика". У обоих игроков контракт действует до конца этого сезона.

    Но клубы Канселу и Феликса захотят получить значительную сумму, которая может быть не по карману "Барселоне" из-за определенных финансовых трудностей.

    Читайте такжеДва клуба Ла Лиги хотят подписать хавбека Ман Сити
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Автоспорт

    Видео: Бренд AlphaTauri прощается с Формулой 1

    Футбол

    Кузьменко оживает. Прервал черную серию без очков, но его все равно могут обменять

    Баскетбол

    Браун блискавичним фінтом усадив Дончича на п’яту точку. Розібравшись із зіркою «Мавс», моментально влучив середній кидок

    Бокс

    Питер ФЬЮРИ – о поражении Уайлдера: «Что, черт возьми, там происходило?»

    Футбол

    Барселона попытается подписать звездных игроков Манчестер Сити и Атлетико Мадрида летом

    Баскетбол

    Матч Днепр — Кривбасс перенесен на поздний срок из-за продолжительной воздушной тревоги

    Теннис

    Australian Open. Синнер прервал победную серию Рублева и второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam

    Футбол

    Наполи хочет подписать хавбека Астон Виллы

    Автоспорт

    Ник де Вриз: Я уже лучше представляю, что меня ждёт

    Футбол

    Самый нелепый момент в карьере Малкина. Такого не ожидал никто

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Арсенал сразится за трансфер Судакова

    Автоспорт

    В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

    Бокс

    Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

    Футбол

    Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

    Футбол

    11-метровый отменили. Сборная ДР Конго сыграла вничью против Замбии

    Теннис

    Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

    Баскетбол

    Днепр одержал тяжелую победу над БИПА в Суперлиге FAVBET

    Теннис

    Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

    Футбол

    Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

    Футбол

    Салернитана – Дженоа: где смотреть матч Серии А

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол