Футбол
Барселона попытается подписать звездных игроков Манчестер Сити и Атлетико Мадрида летом
Барселона хочет сохранить игроков в своем клубе
Фото — Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Сейчас еще открыто зимнее трансферное окно, но "Барселона" уже присматривается к трансферной компании летом. Католический гранд хочет подписать двух игроков: Жоауна Канселу и Жоауна Феликса.
Клуб планирует выкупить футболистов у "Манчестер Сити" и мадридского "Атлетика". У обоих игроков контракт действует до конца этого сезона.
Но клубы Канселу и Феликса захотят получить значительную сумму, которая может быть не по карману "Барселоне" из-за определенных финансовых трудностей.
Читайте такжеДва клуба Ла Лиги хотят подписать хавбека Ман Сити
www.ua-football.com