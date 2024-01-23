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Челси – Мидлсбро. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию второго матча полуфинала Кубка Лиги

У Мудрика и компании есть 90 минут, чтобы все исправить

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Лондонский "Челси" дошел до полуфинала Кубка Английской Лиги и им неплохо так повезло при жеребьевке, ведь они выпали на "Мидлсбро", команду из Чемпионшипа. Как оказалось, повезло только на бумаге, ведь свое преимущество нужно доказывать на поле, с чем у "синих" в первом матче на "Риверсайде" возникли проблемы.

    После первой игры они проигрывают со счетом 1:0 и теперь у ребят Почеттино есть второй матч в родных стенах, они могут все исправить, но смогут ли это сделать?

    Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 23 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

    Трансляция матча

    Челси – Мидлсбро. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию второго матча полуфинала Кубка Лиги

    Челси – Мидлсбро. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию второго матча полуфинала Кубка Лиги

    Челси – Мидлсбро. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию второго матча полуфинала Кубка Лиги

    В эфире

    Челси – Мидлсбро. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию второго матча полуфинала Кубка Лиги

    Трансляция матча «Челси» — «Мидлсбро» Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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