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Динамо Загреб хочет арендовать Брекало

Клуб заинтересован в трансфере игрока сборной Хорватии

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Динамо Загреб ведет переговоры с Фиорентиной относительно возможного трансфера Иосифа Брекало в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что соглашение о переходе будет подписано в ближайшее время, и игрок перейдет в Динамо на условиях аренды за сумму около 100 тысяч евро. Кроме того, предполагается, что итальянская команда получит аналогичную сумму в случае завершения Динамо Загреб сезона на первом месте в чемпионате Хорватии и 200 тысяч евро за выход клуба в групповой этап Лиги чемпионов.

Иосиф Брекало является воспитанником Динамо Загреб и перешел в Фиорентину из немецкой Бундеслиги в 2016 году. В текущем сезоне он провел 22 матча в разных турнирах и забил 1 гол.

champion.com.ua

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