Клуб заинтересован в трансфере игрока сборной Хорватии

<img title="Динамо Загреб хочет арендовать Брекало" src="/wp-content/uploads/2024/01/76d74abc0a0d6c45a1f04c1bd9708775.jpg" alt="

Динамо Загреб ведет переговоры с Фиорентиной относительно возможного трансфера Иосифа Брекало в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что соглашение о переходе будет подписано в ближайшее время, и игрок перейдет в Динамо на условиях аренды за сумму около 100 тысяч евро. Кроме того, предполагается, что итальянская команда получит аналогичную сумму в случае завершения Динамо Загреб сезона на первом месте в чемпионате Хорватии и 200 тысяч евро за выход клуба в групповой этап Лиги чемпионов.

Иосиф Брекало является воспитанником Динамо Загреб и перешел в Фиорентину из немецкой Бундеслиги в 2016 году. В текущем сезоне он провел 22 матча в разных турнирах и забил 1 гол.

champion.com.ua