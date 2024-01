Известен список лучших голкиперов 2000-х

Getty Images / Global Images Ukraine

Издание Four Four Two выбрало лучших голкиперов 2000-х.

Джанлуиджи Буффон признан лучшим в этой номинации. Он сыграл важную роль в выигрыше Италии на чемпионате мира 2006 года. Игрок пропустил лишь дважды на пути к титулу — автогол и пенальти.

Топ-5 лучших голкиперов 2000-х:

Джанлуиджи Буффон;

Икер Касильяс;

Оливер Кан;

Фабьен Бартез;

Петр Чех.

www.ua-football.com