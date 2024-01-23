Футбол
Довбик прошлым летом был близок к переходу в клуб Серии А
Артем Довбик мог переехать в Италию
Фото — Getty Images
26-летний нападающий Жироны Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов Европы.
Об этом сообщает Calciomercato .
За Довбиком сейчас внимательно следят Атлетико, Челси и Интер. Сообщается, что ряд итальянских клубов хотел приобрести форварда еще до перехода в Жирону. Ближайшим был Торино, Довбик приезжал с семьей в Турин, чтобы ознакомиться с инфраструктурой клуба, но в последний момент трансфер с Днепра-1 сорвался. Сообщается, что к Довбику также ранее проявляли интерес Салернитана, Лацио и Болонья.
Издание рассказывает, что имя Довбика станет одним из самых обсуждаемых следующим летом среди многих клубов, ищущих идеального нападающего.
Напомним, Довбик – лучший игрок матча Жирона – Севилья.