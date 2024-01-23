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Довбик прошлым летом был близок к переходу в клуб Серии А

Артем Довбик мог переехать в Италию

Фото — Getty Images

26-летний нападающий Жироны Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

Об этом сообщает Calciomercato .

За Довбиком сейчас внимательно следят Атлетико, Челси и Интер. Сообщается, что ряд итальянских клубов хотел приобрести форварда еще до перехода в Жирону. Ближайшим был Торино, Довбик приезжал с семьей в Турин, чтобы ознакомиться с инфраструктурой клуба, но в последний момент трансфер с Днепра-1 сорвался. Сообщается, что к Довбику также ранее проявляли интерес Салернитана, Лацио и Болонья.

Издание рассказывает, что имя Довбика станет одним из самых обсуждаемых следующим летом среди многих клубов, ищущих идеального нападающего.

Напомним, Довбик – лучший игрок матча Жирона – Севилья.

champion.com.ua

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