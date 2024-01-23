Футбол
Хайдук продолжает переговоры с Шахтером по Кащуку
Вингер Шахтера Алексей Кащук может продолжить карьеру в Хайдуке.
Об этом сообщает 24sata.
Стороны до сих пор ведут переговоры – впервые об интересе Хайдука сообщали 12 января. Клуб в ближайшие дни объявит о подписании новичка, однако им будет не Кащук, его трансфер надеются завершить на следующей неделе.
Была информация, что Кащук находится в шортлисте португальского Фамаликана, с его агентом контактировал ПАОК.
< Алексей летом 2023-го вернулся из аренды в Сабахе, в этом сезоне забил 4 мяча и отдал 1 голевую в 12 матчах за Шахтер.
Напомним, Кащук заинтересовал Хайдук и Нейдук /p>
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