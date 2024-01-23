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Калвин Филлипс вскоре присоединится к Вест Хэму — Инсайдер

Хавбек вскоре покинет Манчестер Сити

Фото: twitter.com/LUFC

    • "Вест Хэм" вскоре подпишет полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

    Все стороны между собой согласовали договор аренды. Также соглашение имеет опцию выкупа футболиста. В среду Филлипс должен пройти медицинское обследование, а затем клуб официально объявит о подписании игрока.

    Калвин присоединился к "Манчестер Сити" из "Лидса" летом 2022 года. Стоимость трансфера составляла 49 миллионов евро.

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