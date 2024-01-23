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КАН-2024. Кабо-Верде и Египет выходят в плей-офф. Сборная Ганы – под угрозой вылета на третьем месте

Сборная Египта едва не попала под угрозу вылета

Фото: facebook.com/TheAFCON

    • Сегодня, 22 января, в рамках 3-го тура Кубка африканских наций стартовали два матча одновременно. Параллельно играли Мозамбик и Гана и Кабо-Верде с Египтом.

    В первом тайме сборная Ганы на 15 минуте вырывается вперед. Айю забивает пенальти. А некоторые игроки сборной Мозамбика получили желтые карточки. Во второй части матча сборная Ганы, казалось бы, закрепляет свою победу на 70-й минуте поединка, Айю сделал дубль, снова забив пенальти. На первой дополнительной минуте Катаму забивает 11-метровый в ворота Ганы, и через три минуты сборная Мозамбика сравнивает счет, 2:2 (Мандава).

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    Для сборных Кабо-Верде и Египта в первом тайме основного времени не было опасных моментов и нарушений правил. Но сборная Кабо-Верде вырывается вперед на 41-й минуте поединка. Второй тайм начался с гола. Сборная Египта сравнивает счет, 1:0. А вскоре Мохамед выводит сборную в лидеры, 1:2. Но сборная Кабо-Верде разыграла великолепную атаку и сравняла цифры на табло, 2:2

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    • Ситуация в группе В такова: Кабо-Верде беспрепятственно попала в 1/8 финала. Сборная Египта также попадает в плей-офф со второго места. А сборная Ганы – под угрозой вылета на третьем месте.

    Мозамбик — Гана 2:2
    Голы: Дж. Айю (15' П, 70' П), Ж. Катаму (91' П), Р. Мандава (94')

    Кабо-Верде — Египет
    Голы: Ж. Тавареш (41'), М. Хассан (50'), М. Мохамед (93'), Б.С. Тейшейра (99')

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