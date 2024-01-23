Кубок африканских наций-2023: календарь, результаты, турнирные таблицы

34-й розыгрыш Кубка африканских наций проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре .
Матчи турнира проходят на шести стадионах в пяти городах — Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. На групповой стадии команды будут сражаться в шести квартетах. Две лучшие команды каждой группы вместе с четырьмя лучшими командами, занявшими третье место, проходят в 1/8 финала.
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За трофей борются 24 национальных сборных. Действующим чемпионом соревнований является сборная Сенегала, которая в 2021 году в финале обыграла команду Египта и впервые в истории стала чемпионом Африки по футболу. Турнир должны были провести еще пол года назад, но его перенесли из-за погодных условий. Дело в том, что летом в Кот-д'Ивуаре традиционно длится сезон мощных дождей.
В Украине матчи Кубка африканских наций в Кот-д'Ивари покаже платформа MEGOGO . Игры будут транслироваться в прямом эфире на каналах ее OTT-платформы.