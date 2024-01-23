Следить

Футбол

Кузьменко оживает. Прервал черную серию без очков, но его все равно могут обменять

Форвард «Ванкувера» Кузьменко набрал очки впервые за 11 матчей в НХЛ

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко в матче против «Чикаго». Фото USA Today Sports Ассистентский дубль россиянина помог обыграть «Чикаго». Даже главный тренер Токетт остался им доволен.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Чикаго» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Сутер — 9 (Кузьменко, Джулсен), 1:47 — 1:0. Хьюз — 12 (Михеев, Кузьменко), 6:40 — 2:0.
Вратари: Демко (29:17 — 29:41, 34:30 — 34:40) — Мразек (9:06 — 9:16, 28:52 — 28:55, 58:24).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 29 (12+7+10) — 31 (9+10+12).
Наши: Задоров (18.31/1/0), Кузьменко (12.36/1/+2), Михеев (14.34/4/+2) — -.
23 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18 714 зрителей.

В конце января Андрей Кузьменко точно не может чувствовать себя спокойным и неприкасаемым в «Ванкувере». В последние пару недель слухи о его возможном обмене начинали сходить на нет. Однако реальной отдачи от россиянина не было ни в атаке, ни при игре без шайбы.

Кажется, вновь вывалил наружу все проблемы техничного нападающего при Рике Токетте выигранный в прошлую пятницу матч с «Аризоной» (2:1). В первом периоде с «Койотис» Кузьменко не сумел накрыть Трэвиса Дермотта и позволил своему бывшему одноклубнику забросить единственную шайбу в ворота «Ванкувера», а во втором — «отличился» поперечной передачей в своей зоне прямо на крюк Клейтону Келлеру, который не сумел воспользоваться таким подарком соперника. Как результат — всю третью двадцатиминутку Андрей провел на лавке, не сыграв ни одной смены.

«Кузьменко готов и хочет перестраиваться. У него просто не получается. Он теряет концентрацию при позиционной обороне. Когда нужно выполнять конкретное задание, он тяжело это воспринимает. Постоянно теряет своего игрока, свою зону, отсюда возникают проблемы», — объяснял неудачи вингера постоянный эксперт «СЭ» Андрей Николишин.

Кузьменко оживает. Прервал черную серию без очков, но его все равно могут обменять

«Зачем грузиться числом голов? Хочу просто помочь «Ванкуверу» далеко пройти в плей-офф». Интервью Кузьменко после 10:1 с «Сан-Хосе»

Упрекнуть Токетта в нежелании работать и возиться с хоккеистом, который слабо соответствует его вполне понятным требованиям, сложно. Главный тренер «Косаток» раз за разом дает ему шансы доказать свою необходимость команде, несмотря на почти полное отсутствие выхлопа. Вот и после трудовой победы над «Койотами» канадец не стал убирать Кузьменко в запас, дав возможность реабилитироваться во встрече с «Торонто» (6:4).

Правда, в итоге против «Мэйпл Лифс» он сыграл чуть больше 10 минут и довел серию без очков до юбилейных десяти матчей, а чуть ранее Джим Рутерфорд вновь намекнул, что Андрей может быть обменян до наступления дедлайна.

«Кузьменко потерял уверенность в себе. Андрей — хороший игрок, он может забивать. И я не сомневаюсь, что в «Ванкувере» или в другом клубе НХЛ он будет забивать», — сказал президент клуба по хоккейным операциям пару дней назад.

Кузьменко оживает. Прервал черную серию без очков, но его все равно могут обменять

Фото USA Today Sports

Лучшей реакцией на эти слова были голы и результативные передачи, которых Кузьменко так не хватает в начале года. К счастью, сегодня в гости к «Ванкуверу» заехал совсем убитый травмами «Чикаго», и в матче с аутсайдером его наконец-то прорвало.

Для того чтобы стать третьей звездой встречи и добыть своей команде победу над «Блэкхоукс» (2:0), россиянину хватило первой же смены. Уже на второй минуте он обкатил рамку гостей и благодаря спин-о-раме роскошно вложил поперечную передачу прямо в крюк Пиусу Сутеру — и такому подарку швейцарец пропасть не дал, отправив шайбу между ног Петру Мразеку. При этом несколькими секундами ранее праворукий мастер здорово отработал в средней зоне, сорвав атаку «Ястребов».

А всего через пять минут Кузьменко поборолся за воротами «Чикаго» и на пару с Ильей Михеевым организовал гол для Куинна Хьюза. Как оказалось, этого более чем хватило хозяевам для третьей победы подряд.

Мог забросить за несколько минут до первого перерыва 96-й номер «Ванкувера» и сам. Жаль только, что как следует исполнить бросок из-под ноги у него не получилось.

Но куда важнее, что игрой Кузьменко полностью остался доволен Токетт, который отметил не только великолепную передачу на Сутера, но и его вовлеченность при игре без шайбы в каждой смене.

Кузьменко оживает. Прервал черную серию без очков, но его все равно могут обменять

Малкин не сумел обработать пас и организовал автогол при отложенном штрафе в матче против «Аризоны»

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

Видео: Бренд AlphaTauri прощается с Формулой 1

Футбол

Кузьменко оживает. Прервал черную серию без очков, но его все равно могут обменять

Баскетбол

Браун блискавичним фінтом усадив Дончича на п’яту точку. Розібравшись із зіркою «Мавс», моментально влучив середній кидок

Бокс

Питер ФЬЮРИ – о поражении Уайлдера: «Что, черт возьми, там происходило?»

Футбол

Барселона попытается подписать звездных игроков Манчестер Сити и Атлетико Мадрида летом

Баскетбол

Матч Днепр — Кривбасс перенесен на поздний срок из-за продолжительной воздушной тревоги

Теннис

Australian Open. Синнер прервал победную серию Рублева и второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam

Футбол

Наполи хочет подписать хавбека Астон Виллы

Автоспорт

Ник де Вриз: Я уже лучше представляю, что меня ждёт

Футбол

Самый нелепый момент в карьере Малкина. Такого не ожидал никто

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Арсенал сразится за трансфер Судакова

Автоспорт

В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

Бокс

Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

Футбол

Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

Футбол

11-метровый отменили. Сборная ДР Конго сыграла вничью против Замбии

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Баскетбол

Днепр одержал тяжелую победу над БИПА в Суперлиге FAVBET

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Футбол

Салернитана – Дженоа: где смотреть матч Серии А

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол