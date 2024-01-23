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Мадзарри проигнорировал церемонию награждения Суперкубка Италии и не общался с прессой

Главный тренер Наполи ушел в раздевалку после гола Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Вальтер Мадзарри проигнорировал церемонию награждения Суперкубка Италии.

    В финале турнира "Наполи" уступил "Интеру" (0:1), пропустив гол в добавленное ко 2-му тайму время. На 60-й минуте неаполитанцы остались в меньшинстве — с поля был удален Джованни Симеоне, который получил 2 желтые карточки за 6 минут.

    Как сообщает Fanpage.it, Мадзарри ушел в подтрибунное помещение сразу после пропущенного гола. Главный тренер "Наполи" не присутствовал на церемонии награждения после матча, а также отказался от общения с прессой.

    Отмечается, что, согласно регламенту, Мадзарри грозит штраф, поскольку тренеры обязаны присутствовать на вручении медалей.

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    Мадзарри проигнорировал церемонию награждения Суперкубка Италии и не общался с прессой

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