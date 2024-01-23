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Малкин вышел на 29-е место по голевым передачам в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на 29-е место в истории НХЛ по голевым передачам в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

37-летний россиянин отметился голевой передачей в матче против «Аризоны» (2:5) 23 января. Она стала для Малкина 894-й за всю карьеру в НХЛ. Он сравнялся по этому показателю с Алексом Дельвеккьо.

Кроме того, Малкин стал участником курьезного автогола в матче против «Аризоны».

В текущем сезоне российский форвард набрал 38 (15+23) очков в 44 матчах.

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