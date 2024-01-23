На просмотре в Шахтере находится грузинский защитник

Лацабидзе еще не подписал контракт

В контрольном матче Шахтера с Пюникой (2:0) на сборе в Турции сыграл защитник Лука Лацабидзе.

Об этом заявил наставник горняков Марино Пушич.

«Я также дал возможность молодым футболистам, чтобы увидеть их в игре: таким как Цуканов и Очеретько, а еще Лука – молодой парень из Грузии, который сейчас находится у нас на просмотре. Я хочу видеть и этих ребят.У них была достаточно большая нагрузка в течение недели, ведь, если вы помните, перед этим поединком мы провели 10 тренировок, что не так уж мало.

Делаем это, чтобы стать сильнее ментально и физически. В этом состоит цель этой игры. Я доволен тем, как выступили молодые футболисты», — сказал Пушич.