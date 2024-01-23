Наполи хочет подписать хавбека Астон Виллы

Клубы уже договорились между собой

<img title="Наполи желает подписать хавбека Астон Виллы" src="/wp-content/uploads/2024/01/b63af170767d9ee6a096ea089642ff5d.jpg" alt="Наполи желает подписать

Наполи собирается осуществить трансфер полузащитника Астон Виллы Леандера Дендонкера.

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Контракт будет в форме аренды до конца этого сезона и будет опция выкупа за 9 миллионов евро. В среду, 24 января, бельгиец пройдет медицинское обследование, а затем присоединится к итальянскому клубу.

Леандер Дендонкер в Премьер-Лиге сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Наполи продлит контракт с Политано.

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