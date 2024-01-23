Футбол
Наполи хочет подписать хавбека Астон Виллы
Клубы уже договорились между собой
<img title="Наполи желает подписать хавбека Астон Виллы" src="/wp-content/uploads/2024/01/b63af170767d9ee6a096ea089642ff5d.jpg" alt="Наполи желает подписать
Наполи собирается осуществить трансфер полузащитника Астон Виллы Леандера Дендонкера.
Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Контракт будет в форме аренды до конца этого сезона и будет опция выкупа за 9 миллионов евро. В среду, 24 января, бельгиец пройдет медицинское обследование, а затем присоединится к итальянскому клубу.
Леандер Дендонкер в Премьер-Лиге сыграл 8 матчей, в которых забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что Наполи продлит контракт с Политано.