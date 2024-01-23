Футбол
НХЛ: «Миннесота» — «Вашингтон», «Сан-Хосе» — «Рейнджерс». Расписание матчей 24 января
«Миннесота» Капризова сыграет против «Вашингтона» в чемпионате НХЛ 24 января
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ
24 января, среда
3.00 (мск). «Детройт» — «Даллас»
3.00. «Монреаль» — «Оттава»
3.00. «Филадельфия» — «Тампа-Бэй»
3.30. «Айлендерс» — «Вегас»
4.00. «Миннесота» — «Вашингтон»
5.00. «Калгари» — «Сент-Луис»
5.00. «Эдмонтон» — «Коламбус»
6.00. «Анахайм» — «Баффало»
6.30. «Сан-Хосе» — «Рейнджерс»
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