Следить

Футбол

НХЛ: «Миннесота» — «Вашингтон», «Сан-Хосе» — «Рейнджерс». Расписание матчей 24 января

«Миннесота» Капризова сыграет против «Вашингтона» в чемпионате НХЛ 24 января

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ

24 января, среда

3.00 (мск). «Детройт» — «Даллас»

3.00. «Монреаль» — «Оттава»

3.00. «Филадельфия» — «Тампа-Бэй»

3.30. «Айлендерс» — «Вегас»

4.00. «Миннесота» — «Вашингтон»

5.00. «Калгари» — «Сент-Луис»

5.00. «Эдмонтон» — «Коламбус»

6.00. «Анахайм» — «Баффало»

6.30. «Сан-Хосе» — «Рейнджерс»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

НХЛ: «Миннесота» — «Вашингтон», «Сан-Хосе» — «Рейнджерс». Расписание матчей 24 января

Баскетбол

Дюрент дізнався про 70 очок Ембііда прямо на післяматчевій прес-конференції. КейДі був шокований

Бокс

БОГАЧУК – о единственном поражении в карьере: «Ломанулся – и пропустил»

Футбол

Калвин Филлипс вскоре присоединится к Вест Хэму — Инсайдер

Теннис

Три украинки получат денежные гранты от Международной федерации тенниса

Футбол

Кубок африканских наций-2023: календарь, результаты, турнирные таблицы

Автоспорт

Алекс Палоу объяснил разрыв контракта с McLaren

Баскетбол

Росія зруйнувала спорткомплекс «Локомотив», а Костюк розповіла про атаку на Київ на Australian Open

Бокс

Тренер Нганну назвал ошибку Джошуа в бою с Усиком

Футбол

Мадзарри проигнорировал церемонию награждения Суперкубка Италии и не общался с прессой

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Арсенал сразится за трансфер Судакова

Автоспорт

В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

Бокс

Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

Футбол

Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

Футбол

11-метровый отменили. Сборная ДР Конго сыграла вничью против Замбии

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Баскетбол

Днепр одержал тяжелую победу над БИПА в Суперлиге FAVBET

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол