Следить

Футбол

Официально: Ренн подписал нидерландского хавбека

Контракт действует до 2028 года

twitter

    • "Ренн" подписал опорного полузащитника Азора Матусива из "Реймса".

    Контракт рассчитан до июня 2028 года. Сумма трансфера остается неизвестной, но журналист RMC Sport Фабрис Хокинс сообщает о 20 миллионах евро, включая бонусы.

    "Я очень горжусь тем, что присоединился к "Ренну", перехожу в великий клуб. Я буду выкладываться на все 100%", — сказал Матусива.

    Азор присоединился к "Реймсу" в 2021 году из нидерландского "Гронингена".

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Бокс

    ФОТО. Два пирата? Новый постер боя Фьюри – Усик

    Футбол

    Официально: Ренн подписал нидерландского хавбека

    Баскетбол

    Днепр сыграет с БИПА, Прометей — с Нико-Баскетом в 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

    Теннис

    Australian Open. Даяна Ястремская против Линды Носковой в четвертьфинале: превью матча

    Футбол

    На просмотре в Шахтере находится грузинский защитник

    Автоспорт

    Жак Вильнёв: Раньше нагрузки на гонщиков были выше

    Футбол

    НХЛ: «Миннесота» — «Вашингтон», «Сан-Хосе» — «Рейнджерс». Расписание матчей 24 января

    Баскетбол

    Дюрент дізнався про 70 очок Ембііда прямо на післяматчевій прес-конференції. КейДі був шокований

    Бокс

    БОГАЧУК – о единственном поражении в карьере: «Ломанулся – и пропустил»

    Футбол

    Калвин Филлипс вскоре присоединится к Вест Хэму — Инсайдер

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Арсенал сразится за трансфер Судакова

    Автоспорт

    В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

    Бокс

    Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

    Футбол

    Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

    Футбол

    11-метровый отменили. Сборная ДР Конго сыграла вничью против Замбии

    Теннис

    Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

    Баскетбол

    Днепр одержал тяжелую победу над БИПА в Суперлиге FAVBET

    Теннис

    Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

    Автоспорт

    Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

    Футбол

    Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол