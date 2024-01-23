Официально: Ренн подписал нидерландского хавбека

Контракт действует до 2028 года

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"Ренн" подписал опорного полузащитника Азора Матусива из "Реймса".

Контракт рассчитан до июня 2028 года. Сумма трансфера остается неизвестной, но журналист RMC Sport Фабрис Хокинс сообщает о 20 миллионах евро, включая бонусы.

"Я очень горжусь тем, что присоединился к "Ренну", перехожу в великий клуб. Я буду выкладываться на все 100%", — сказал Матусива.

Азор присоединился к "Реймсу" в 2021 году из нидерландского "Гронингена".

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