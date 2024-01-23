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Футбол

Рома отклонила запросы о трансфере арендованного форварда

Щоправда, в зоні ризику перебуває інший гравець атаки

PersianFootball

    • Итальянская "Рома" отклонила многочисленные запросы по поводу арендованного ими в летнее трансферное окно Сардара Азмуна. Наибольший интерес к игроку был со стороны "Севильи".

    По данным инсайдера Фабрицио Романо, "волки" не намерены разрывать соглашение с "Байером" об аренде игрока, срок которой истекает летом этого года. В частности, новоназначенный тренер итальянцев Даниэле Де Росси имеет планы на иранца на вторую часть сезона.

    Более шаткое положение по сравнению с Азмуном у другого нападающего "Ромы" — Андреа Белотти. Он может покинуть клуб в случае предоставления хорошего предложения или обмена.

    В этом сезоне 29-летний форвард провел в составе столичного клуба 15 игр, и забил всего один гол.

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