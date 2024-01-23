Салах выбыл на месяц из-за травмы

Рами Аббас рассказал о степени сложности повреждения своего клиента.

Вингер Ливерпуля Мохаммед Салах сможет вернуться на поле через 3-4 недели.

Об этом рассказал агент игрока Рами Аббас.

«Травма Мохамеда серьезнее, чем предполагалось, и он вылетит на 21-28 дней, а не на 2 игры.

Его лучший шанс принять участие в нынешнем Кубке Африки – это прохождение интенсивной реабилитации в Великобритании и возвращение в команду, как только он сможет», — написал Аббас.