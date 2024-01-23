Шахтер побеждает на сборах и ведет бразильца, Ворскла усиливается, Кривбасс чистит состав. Главные новости за 22 января

А также планы Динамо на защитника, поражение Ворсклы, ссора Месси с тренером

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, 22-е января

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"Шахтер" в первом зимнем спарринге победил "Пюник"

"Шахтер" провел свой первый спарринг на зимних сборах. Команда Марино Пучиша со второй попытки таки стартовала, ведь накануне из-за плохой погоды был отменен спарринг с "Лудогорцем". На этот раз сыграть удалось, соперником был "Пюник". "Шахтер" победил 2:0, голами отметились Зубков и Цуканов. Примечательно, что голевой пас в этой игре отдал новичок Кевин.

"Шахтер" может приобрести еще одного дорогостоящего бразильца

В то же время появились слухи о еще одном потенциальном трансфере "горняков". Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо отметил, что "Шахтер" торгует 20-летнего хавбека из "Васко Да Гама" Марлона Гомеса. Цена вопроса может составить 20 миллионов евро. Источники отмечают, что в переговорах между клубами есть прогресс. Также "Шахтер" хочет купить хорвата Мартина Батурину.

"Ворскла" подписала Сергея Мякушко

"Ворскла" усилила состав бывшим игроком "Колоса" и киевского "Динамо" Сергеем Мякушко. Он пришел как свободный агент. Ранее Мякушко уже играл за "Ворсклу". Также он имеет в своем активе один матч за национальную сборную Украины. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2023/24.

"Ворскла" потерпела на зимних сборах первое поражение

"Ворскла" очень активно проводит спарринги – всего их уже три. Последний полтавчане провели против "Ллапи" из Косова и потерпели первое поражение – 0:2. Ранее "Ворскла" с крупными счетами побеждала "Сабах" и "Кайсар". Игра против "Ллапи", соответственно, стала первой на этих сборах, когда полтавчанам не удалось забить в ворота соперника.

"Кривбасс" отдал двух игроков в аренду "Минаю"

"Кривбасс" чистит состав, а "Минай" его усиливает. Клубы договорились об аренде двух футболистов. Речь идет о нападающем Денисе Устименко и полузащитнике Владиславе Семотюке.

Срок аренды обоих игроков – до конца текущего сезона. Сейчас "Минай" замыкает турнирную таблицу УПЛ, а "Кривбасс" находится среди лидеров.

"Динамо" планирует подписать центрального защитника из Европы

Как сообщают журналисты-инсайдеры, киевляне ведут переговоры с двумя центрбеками из Европы, один из которых – латиноамериканец. Одного из них киевляне планируют приобрести. Отмечается, что оба игрока согласились ехать играть в Украину, что немаловажно. Сейчас ведутся переговоры по контрактам. Сумма, которую "Динамо" готово заплатить за игрока, который сразу же по ходу сезона может влиться в команду, составляет около 3 млн. долларов.

Месси поссорился с тренером сборной Аргентины после поражения от Уругвая

Между капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси и главным тренером Лионелем Скалони произошел конфликт после поражения от Уругвая (0:2) в ноябрьском отборочном матче к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщил журналист Шеркис Бьяло.

Конфликт между сторонами начался еще до матча, но усилился после того, как появились слухи, что игроки сборной оказались на частной вечеринке после поражения. Скалони возмутился этим, заявив, что через несколько дней команду ждет матч с самой боеспособной сборной региона. 17 ноября состоялась игра с Уругваем, а уже через пять дней аргентинцы обыграли Бразилию со счетом 1:0.

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